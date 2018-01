Spurs conquistam o título da NBA O San Antonio Spurs derrotou na noite deste domingo o New Jersey Nets por 88 a 77 e conquistou seu segundo título da NBA. Diante de sua torcida, os Spurs fecharam a série melhor-de-sete por 4 a 2. Os Nets amargaram assim, pelo segundo ano consecutivo, o vice-campeonato da Liga. Na temporada passada perderam para o Los Angeles Lakers. A vitória não foi fácil. O New Jersey dominou a partida nos três primeiros quartos. Tudo parecia se encaminhar para uma vitória tranqüila dos visitantes, que empatariam a série. Mas os Spurs tinham Stephen Jackson, que acertou uma seqüência de três tiros de três pontos e colocou pela primeira vez o San Antonio na liderança da partida (73 a 72), a 7 minutos do final. Outros destaques dos Spurs foram o veterano David Robinson, com 13 pontos, e a grande estrela da equipe na temporada, o pivô Tim Duncan, que marcou 21 pontos, pegou 20 rebotes e fez 10 assistências. Pelo Nets, Jason Kidd liderou o placar, com 21 pontos. Confira a lista dos últimos campeões da NBA: 2003- San Antonio 2002? Los Angeles Lakers 2001- Los Angeles Lakers 2000- Los Angeles Lakers 1999- San Antonio 1998- Chicago 1997- Chicago 1996- Chicago 1995- Houston 1994- Houston 1993- Chicago