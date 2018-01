Spurs consolidam liderança na NBA O San Antonio Spurs recuperou a condição de melhor equipe da temporada na NBA, ao derrotar o Seattle na noite desta terça-feira por 107 a 89. Liderado por Tim Duncan - que marcou 30 pontos e conseguiu 14 rebotes - os Spurs consolidaram o primeiro lugar na Conferência Oeste. A equipe ainda foi beneficiada pela derrota do Philadelphia diante dos Raptors, de Toronto, por 100 a 85. Jogando em Salt Lake City, o Los Angeles Lakers não tomou conhecimento do Utah Jazz e venceu o jogo por 96 a 88. Desta forma, garantiu sua vaga na próxima fase da competição. O pivô Shaquille O?Neal manteve um duelo particular com o ala Karl Malone. Os dois conseguiram marcar 31 pontos. A rodada desta terça-feira teve ainda os seguintes resultados: Charlotte 103 x 88 Nova Jersey; Nova York 94 x 82 Orlando, Boston 82 x 77 Miami, Indiana 85 x 81 Phoenix, Detroit 110 x 83 Chicago, Dallas 109 x 97 Houston, Denver 94 x 92 Portland e Milwaukee 107 x 101 Sacramento. Nesta quarta-feira à noite, a tabela prevê mais oito jogos. Miami x Washington; Toronto x Cleveland, Philadelphia x Detroit, Boston x Orlando, Phoenix x Charlotte, Portland x Minnesota, L.A. Clippers x Vancouver e Milwaukee x Golden State.