Spurs derrota Dallas e fecha a série O San Antonio Spurs será o adversário do Los Angeles Lakers na final da Conferência Oeste da NBA. Nesta segunda-feira, o Spurs ganhou do Dallas Mavericks por 105 a 87, fechando em 4 a 1 a série melhor-de-sete jogos. Como sempre, o destaque da equipe de San Antonio foi o pivô Tim Duncan, que marcou 32 pontos e ainda pegou 20 rebotes. Mas, apesar da derrota de seu time, Dirk Nowitzki teve uma atuação fantástica, com 42 pontos e 18 rebotes.