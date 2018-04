Spurs derrota Warriors, evita 'varrida' e segue vivo nos playoffs da NBA

Ainda sem o técnico Gregg Popovich no banco de reservas - ausente por causa da morte de sua esposa Erin nesta semana -, o San Antonio Spurs mostrou garra e disposição contra os atuais campeões da NBA e seguem vivos nos playoffs. Neste domingo, em San Antonio, a franquia do Texas ganhou do Golden State Warriors por 103 a 90 e diminuiu para 3 a 1 a vantagem do rival da Califórnia na série melhor de sete da primeira rodada da Conferência Oeste, evitando uma "varrida" por 4 a 0.

A série agora volta para Oakland, onde o Golden State Warriors tentará fechar o confronto diante de seus torcedores. O quinto jogo será nesta terça-feira e o rival nas semifinais da Conferência Oeste já está definido. É o surpreendente New Orleans Pelicans, que "varreu" o Portland Trail Blazers por 4 a 0.

Em quadra, o ala Kevin Durant teve uma grande atuação pela equipe visitante ao ser o certinha do jogo com 34 pontos, além de agarrar 13 rebotes. Mas o San Antonio Spurs, empurrado por sua torcida, foi comandado pelo veterano argentino Manu Ginóbili, que marcou 16 pontos - sendo 10 deles no quarto e decisivo período. Outro destaque foi LaMarcus Aldridge com 22 pontos, além de 10 rebotes.

Pela Conferência Leste, tudo igual na série entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Neste domingo, no quarto duelo entre os times, o de Wisconsin venceu por 104 a 102 e empatou em 2 a 2, depois de ter perdido os dois primeiros jogos em Massachusetts. Nesta terça-feira, o confronto volta para Boston para uma decisiva quinta partida.

O Milwaukee Bucks contou com atuações sólidas do trio formado pelo pivô grego Giannis Antetokounmpo (27 pontos, 7 rebotes e 5 assistências), do ala-armador Khris Middleton (23 pontos) e de Jabari Parker (16 pontos). Do lado do Boston Celtics, Jaylen Brown fez grande partida com 34 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.

A mesma situação se repete na série entre Toronto Raptors e Washington Wizards. Melhor da Conferência Leste na temporada regular, a franquia do Canadá abriu 2 a 0 e parecia que se classificaria sem sustos. Mas o time da capital dos Estados Unidos reagiu e empatou o duelo em 2 a 2 neste domingo com a vitória em casa por 106 a 98.

O Washington Wizards contou com mais uma grande atuação de Bradley Beal. O ala-armador anotou 31 pontos e deu 5 assistências em um duelo particular contra DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, que saiu de quadra com 33 pontos. O astro John Wall também teve grande desempenho pelos mandantes com 27 pontos e 14 assistências. O quinto jogo da série será nesta terça-feira, no Canadá.