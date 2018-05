Spurs derrotam Magic e ampliam série invicta em casa na NBA

Ninguém consegue derrotar o San Antonio Spurs no AT&T Center nesta temporada da NBA. Na noite da última segunda-feira, o Orlando Magic se tornou mais uma vítima no ginásio texano ao cair por 107 a 92, resultado que ampliou a série invicta do Spurs no campeonato para 26 partidas. Levando em consideração a edição de 2014/2015, já são 35 jogos sem perder.

Com o resultado, os Spurs continuam como segunda melhor campanha da NBA, com a ótima marca de 40 vitórias e oito derrotas, atrás apenas dos ainda mais incríveis 44 triunfos do Golden State Warriors, líder do Oeste. Já o Magic vive péssima fase no Leste, venceu somente duas das últimas 15 partidas e é o 12.º do Leste, fora da zona de classificação para os playoffs.

Mais uma vez, os Spurs não tiveram o lesionado Tim Duncan na segunda-feira, mas aí quem assumiu o protagonismo foi seu companheiro de garrafão. LaMarcus Aldridge anotou 28 pontos e deixou a quadra como cestinha. Ele ainda foi auxiliado pelos 22 pontos do reserva Patty Mills. Pelo Magic, destaque para os 20 pontos e 10 rebotes de Nikola Vucevic, além dos 19 pontos de Victor Oladipo.

Se os Spurs ampliaram a marca, o Toronto Raptors viu sua sequência invicta cair na noite de segunda-feira. Depois de 11 vitórias consecutivas, a equipe canadense viajou ao Colorado e não foi párea para o irregular Denver Nuggets, que mais uma vez mostrou alguns de seus jovens e surpreendentes talentos no fácil triunfo por 112 a 93.

Um dos principais calouros desta temporada, o sérvio Nikola Jokic comandou o triunfo. Ele chegou ao seu quarto "double-double" nas últimas cinco partidas ao anotar 27 pontos e 14 rebotes, ambas melhores marcas de sua curta carreira na NBA. Outro jovem do elenco dos Nuggets, o talentoso Will Barton, em seu terceiro ano na liga, contribuiu com 20 pontos vindo do banco.

Apesar do triunfo, os Nuggets estão longe da zona de classificação para os playoffs do Oeste, com 19 vitórias, em 11.º da conferência. O Toronto Raptors, que teve Lucas Bebê em quadra por 14 minutos, anotando quatro pontos, é o segundo do Leste, com 32 triunfos.

Quem brilhou na rodada foi Raulzinho, que teve atuação fundamental para a vitória de seu Utah Jazz sobre o Chicago Bulls por 105 a 96, em casa, na prorrogação. O brasileiro marcou 14 pontos para o nono colocado do Oeste, ainda na briga por playoffs. Os Bulls, por sua vez, ocupam o quinto lugar do Leste.

Já Nenê foi mais discreto e marcou somente cinco pontos na derrota do Washington Wizards, 11.º do Leste, para o Oklahoma City Thunder, por 114 a 98, fora de casa. Russell Westbrook anotou mais um "triple-double" para o terceiro colocado do Oeste, com 17 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.

A liderança do Leste é do Cleveland Cavaliers, que precisou da prorrogação, mas chegou à 35.ª vitória na temporada ao bater o Indiana Pacers por 111 a 106, fora de casa. Kyrie Irving foi o cestinha, com 25 pontos, enquanto LeBron James anotou um "double-double", com 24 pontos e 12 rebotes.

Em quarto na Conferência Leste está o Atlanta Hawks, que derrotou sem maiores dificuldades o Dallas Mavericks, por 112 a 97, em casa. Sem Tiago Splitter, com uma lesão no quadril, a equipe contou com os 32 pontos de Jeff Teague. Pelos Mavericks, sexto do Oeste, destaque para os 19 pontos e 11 rebotes de Chandler Parsons.

Confira os resultados de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers 106 x 111 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 100 x 105 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 112 x 97 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 95 x 110 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 114 x 98 Washington Wizards

San Antonio Spurs 107 x 92 Orlando Magic

Denver Nuggets 112 x 93 Toronto Raptors

Utah Jazz 105 x 96 Chicago Bulls

Sacramento Kings 111 x Milwaukee Bucks

Acompanhe as partidas da NBA nesta terça-feira:

New York Knicks x Boston Celtics

Houston Rockets x Miami Heat

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves