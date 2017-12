Spurs derrotam os Bulls fora de casa O San Antonio Spurs venceu fora de casa o Chicago Bulls por 100 a 73 e manteve a segunda colocação da Divisão do Meio-Oeste com 41 vitórias e 21 derrotas. Os jogadores Tim Duncan e David Robinson foram os destaques dos Spurs. Esta foi a quinta vitória consecutiva do San Antonio. Por outro lado, o Chicago aumentou sua seqüência de insucessos, com a quinta derrota consecutiva, e com a pior campanha da NBA, ao lado do Memphis, nesta temporada. Outros resultados: Philadelphia 112 x 91 Atlanta Miami 93 x 88 Memphis Dallas 107 x 105 Golden State Denver 109 x 106 Portland Seattle 96 x 90 New Jersey