Spurs derrotam Suns na NBA Jogando em casa, perante sua torcida, o time do San Antonio Spurs conseguiu derrotar por 84 a 76 o Phoenix Suns e empatar a série melhor-de-sete que as duas equipes disputam na primeira fase dos playoffs de 2003 da liga norte-americana de basquete, a NBA. Agora, cada time tem uma vitória na série. Stephen Jackson foi o destaque da partida, marcando 23 pontos para os Spurs Um outro jogo também movimentou as emoções dos playoffs da NBA na noite desta segunda-feira: a vitória pelo placar de 108 a 95 que o Sacramento Kings impôs ao Utah Jazz. Com o resultado, os Kings agora levam uma vantagem de duas vitórias contra nenhuma do Jazz na disputa por uma vaga na próxima fase do campeonato.