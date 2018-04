Spurs e Clippers vencem fácil na estreia nos playoffs da NBA

San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers começaram com tudo os playoffs da Conferência Oeste da NBA. E o maior destaque ficou com o time de San Antonio, dono da segunda melhor campanha da temporada regular, que massacrou o Memphis Grizzlies por 106 a 74, com ótima atuação de Kahwi Leonard, que anotou 20 pontos e ainda conseguiu quatro roubadas de bola e três tocos.

LaMarcus Aldridge anotou 17 pontos, enquanto o francês Tony Parker contabilizou 15 pontos e deu seis assistências pelo Spurs, que viu o técnico Gregg Popovich se dar ao luxo de deixar os seus titulares no banco durante o último quarto, após vencer o terceiro período por 33 a 14, fechando a parcial em 81 a 51.

Vince Carter marcou 17 pontos pelo Grizzlies, que fez apenas 13 no primeiro quarto, igualando a sua pior cifra em um período de um jogo da pós-temporada. E a apesar de toda a luta exibida após um início ruim, o time de Memphis sofreu a sua pior derrota na história dos playoffs, com uma diferença de 32 pontos. O segundo jogo da série vai ser disputado nesta terça-feira.

Já no primeiro confronto da série entre o quarto e o quinto colocado do Oeste, não houve muito equilíbrio. O quarto Clippers, com ótimas atuações dos seus principais jogadores, se mostrou dominante depois do intervalo - fechou o segundo quarto vencendo por 50 a 42 - e superou o Portland Trail Blazers por 115 a 95, em casa.

Chris Paul somou 28 pontos e 11 assistências, Blake Griffin contribuiu com 19 pontos e 12 rebotes e DeAndre Jordan concluiu o jogo com 18 pontos e 12 rebotes. O triunfo de domingo ampliou para seis jogos a série invicta do time de Los Angeles desde que Griffin retornou ao time.

Damian Lillard liderou o Blazers com 21 pontos, mas C.J. McCollum anotou apenas nove. O Blazers só esteve à frente no placar por um ponto durante o segundo quarto. O Jogo 2 da série está marcado para quarta-feira.

Nesta segunda-feira, serão disputados mais três jogos pelos playoffs: Toronto Raptors x Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks e Golden State Warriors x Houston Rockets. Pacers, Thunder e Warriors lideram as respectiva séries por 1 a 0.