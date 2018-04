Spurs e Hawks vencem com facilidade e abrem 2 a 0 em nos playoffs

San Antonio Spurs e Atlanta Hawks fizeram bem a lição de casa e deram passos importantes para se garantirem nas semifinais de conferência dos playoffs da NBA. As duas equipes venceram as duas primeiras partidas em casa, diante de Memphis Grizzlies e Boston Celtics, respectivamente, mantiveram a vantagem do mando de quadra e se aproximaram da classificação.

O Spurs aproveitou a fragilidade do desfalcado Grizzlies para emendar duas vitórias arrasadoras. Depois de impor a pior derrota da história do time de Memphis nos playoffs, por 32 pontos, no 106 a 74 do jogo 1, os texanos desta vez seguraram o adversário à sua pior pontuação na pós-temporada em todos os tempos. Na noite de terça-feira, o time de San Antonio fez 94 a 68 no AT&T Center.

Com as duas vitórias, o Spurs vai para Memphis com ampla vantagem e o favoritismo para fechar a série melhor de sete em 4 a 0. A terceira partida do confronto acontecerá nesta sexta-feira, com a quarta marcada para o domingo.

Com a segunda melhor campanha do Oeste e da NBA na temporada regular, o Spurs já seria favorito na série diante do Grizzlies, mas esta condição foi ampliada devido aos desfalques do adversário. O time de Memphis não conta com dois de seus principais jogadores, Marc Gasol e Mike Conley, lesionados.

Sem um adversário à altura, o Spurs aproveitou para abrir 11 pontos de vantagem logo no primeiro quarto da última terça. Depois, foi só administrar a diferença e controlar os minutos em quadra de cada jogador - nenhum deles atuou sequer por 30 minutos. O reserva Patty Mills terminou como cestinha da equipe e da partida, com 16 pontos.

Já o confronto entre Atlanta Hawks e Boston Celtics prometia ser bem mais equilibrado, e assim aconteceu no jogo 1, vencido pelo Hawks por 102 a 101. Mas na noite de terça-feira, o time da Geórgia mostrou uma defesa mais agressiva e não teve qualquer dificuldade para triunfar pela segunda vez, agora por 89 a 72.

Com isso, a situação do Hawks é a mesma do Spurs. Para garantir vaga nas semifinais da Conferência Leste, o time precisa de somente mais duas vitórias. As próximas duas partidas acontecerão em Boston, nesta sexta-feira e no domingo.

Na terça, a estratégia do Hawks funcionou e com uma defesa sufocante, os donos da casa impuseram uma vantagem de 21 pontos logo no primeiro quarto. O Celtics, acuado, marcou somente sete pontos no período. Ao longo da partida, o time de Boston teve o pífio aproveitamento de 31,8% dos arremessos de quadra.

Melhor para o Hawks, que viu Kyle Korver em dia inspirado marcar 17 pontos e pegar sete rebotes. Al Horford também deixou a quadra com 17 pontos. Pelo Celtics, destaque para os 16 pontos de Isaiah Thomas, mas com somente quatro arremessos convertidos nos 15 tentados.

Os playoffs da temporada 2015/16 da NBA terão sequência nesta quarta-feira com três partidas. Pela Conferência Leste, o Miami Heat tenta abrir 2 a 0 em casa diante do Charlotte Hornets, mesma situação do Cleveland Cavaliers, que recebe o Detroit Pistons. Pelo Oeste, é o Los Angeles Clippers que tenta vencer a segunda partida em seus domínios contra o Portland Trail Blazers.