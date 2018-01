Spurs e Nets a uma vitória da semifinal O San Antonio Spurs e o New Jersey Nets ficaram a uma vitória das semifinais em suas conferências nos playoffs da NBA, ao vencerem, respectivamente, nesta terça-feira à noite, o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks. Spurs e Nets somam três vitórias em cinco jogos e podem definir a série melhor-de-sete nesta quinta-feira à noite. Malik Rose, com 27 pontos e 13 rebotes, liderou os Spurs na vitória por 94 a 82 sobre o Phoenix. Já Jason Kidd, com 19 pontos, levou os Nets ao triunfo frente o Milwaukee por 89 a 82.