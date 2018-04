Spurs e Pacers vencem e ficam a um triunfo da decisão das conferências

SAN ANTONIO - San Antonio Spurs e Indiana Pacers estão a uma vitória da classificação para a decisão das Conferência Oeste e Leste, respectivamente da NBA. Na noite de terça-feira, o Spurs desempatou a semifinal do Oeste com o Golden State Warriors e fez 3 a 2 na série, enquanto o Pacers ficou em situação confortável no Leste e abriu 3 a 1 diante do New York Knicks.

Em casa, o Spurs contou com uma boa atuação de Tony Parker para vencer o Warriors por 109 a 91. O armador francês liderou o time texano, com 25 pontos e 10 assistências. O pivô brasileiro Tiago Splitter foi titular e atuou por 25 minutos, com seis rebotes, quatro pontos, quatro roubadas de bola e uma assistência. Kawhi Leonard anotou 17 pontos, Daniel Green marcou 16 e Tim Duncan somou 14 pontos e 11 rebotes.

O ala Harrison Barnes marcou 25 pontos pelo Warriors, que sofreu com a atuação apagada dos seus armadores. Stephen Curry fez oito pontos e deu oito assistências e Klay Thompson anotou quatro pontos. Spurs e Warriors voltam a se enfrentar nesta quinta-feira em Oakland e o time do Texas avança para a decisão da Conferência Oeste em caso de vitória.

Em Indianápolis, o Pacers superou o Knicks por 93 a 82, fez 3 a 1 na série e agora precisa de apenas um triunfo em três partidas para se garantir na final da Conferência Leste da NBA. O armador George Hill foi o cestinha da partida com 26 pontos para o Pacers. Paul George conseguiu um "double-double" com 18 pontos e 14 rebotes, assim como David West, que somou 10 pontos e 10 rebotes.

Carmelo Anthony marcou 25 pontos e obteve nove rebotes e Tyson Chandler anotou 12 pontos e obteve 10 rebotes para o Knicks, que ofereceu pouca resistência ao Pacers, que foi ao intervalo com uma confortável vantagem de 14 pontos (48 a 34). As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira em Nova York e o Pacers buscará a vitória que lhe garante na decisão da Conferência Leste.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quinta-feira com a disputa dos jogos Miami Heat x Chicago Bulls e Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies. Heat e Grizzlies lideram as séries por 3 a 1 e avançam para a decisão da Conferência Leste e Oeste, respectivamente, em caso de vitória.