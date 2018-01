Spurs e Pistons decidem hoje a NBA Após 11 anos, o campeão da NBA será conhecido no sétimo jogo da série final. Nesta quinta-feira, na arena SBC Center de San Antonio, os Spurs tentam repetir a conquista de 2003 diante do Detroit Pistons, que busca o bicampeonato da liga norte-americana de basquete. A decisão está empatada em 3 a 3. O San Antonio aposta em Tim Duncan e no argentino Emanuel Ginóbili, até agora seu jogador mais valioso nesta final. Já o Detroit Pistons acredita na força de sua defesa, com os pivôs Rasheed Wallace e Ben Wallace.