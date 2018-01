Spurs e Suns fazem jogo fantástico na NBA Os dois melhores times da temporada 2004/05 da liga norte-americana de basquete (NBA) fizeram uma partida de arrepiar na cidade de Phoenix, Arizona, na noite desta sexta-feira. O San Antonio Spurs conseguiu tirar uma diferença de 17 pontos no último quarto e ainda teve fôlego para derrotar o Phoenix Suns por 128 a 123, na prorrogação. Com a derrota, a sexta seguida, os Suns passam a ser o segundo melhor time da temporada, perdendo a liderança para os Spurs. O astro argentino do San Antonio, Manu Ginobili, foi o destaque do jogo, anotando 48 pontos, um recorde pessoal. O brasileiro Leandrinho, do Phoenix, não participou da partida. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 118 x 109 Toronto Raptors Charlotte Bobcats 99 x 105 Dallas Mavericks New Jersey Nets 104 x 98 Boston Celtics New York Knicks 91 x 92 Houston Rockets Miami Heat 100 x 106 Indiana Pacers (na prorrogação) Chicago Bulls 95 x 85 Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 89 x 86 Detroit Pinstons Denver Nuggets 92 x 82 Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 105 x 101 Golden State Warriors Seatttle SuperSonics 107 x 112 Minnesota Timberwolves