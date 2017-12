Spurs é surpreendido e cai diante do Suns no México pela NBA

Vice-líder da Conferência Oeste e time com segunda melhor campanha nesta temporada da NBA, o San Antonio Spurs foi surpreendido na rodada de sábado. Na Cidade do México, caiu diante do Phoenix Suns, apenas o penúltimo colocado do Oeste, por 108 a 105, com show de Devin Booker.

Em seu segundo ano na NBA, Booker mostrou por que é uma das maiores promessas do basquete ao conduzir o Suns ao triunfo com 39 pontos. Ele igualou a melhor marca de sua carreira, que havia sido alcançada na última quinta-feira, também no México, na derrota para o Dallas Mavericks. Trata-se, também, da melhor pontuação de um jogador em uma partida da liga no país.

Ainda pelo Suns, Eric Bledsoe terminou com 17 pontos e T.J. Warren, com 12. O brasileiro Leandrinho saiu do banco e atuou por seis minutos, marcando dois pontos. A derrota do Spurs só não foi definida antes porque Kawhi Leonard apareceu para marcar 38 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No minuto final da partida, o time texano teve a chance de passar à frente, mas Manu Ginóbili perdeu a bola e Booker deu a enterrada que garantiu a vantagem de três pontos para o Suns.

Ainda na rodada de sábado, Clippers e Lakers fizeram o clássico de Los Angeles na NBA. E como tem acontecido nos últimos anos, o time azul e vermelho levou a melhor diante do tradicional rival, ao vencer com facilidade por 113 a 97, graças a grandes exibições de DeAndre Jordan e Chris Paul.

Esta foi a 28.ª vitória, a sexta seguida, do Clippers, quarto colocado do Oeste e um dos candidatos ao título da conferência. Por outro lado, o Lakers continua em queda livre, somou sua 29.ª derrota e é somente o 13.º colocado da conferência.

No sábado, Chris Paul e DeAndre Jordan conduziram a vitória. O armador terminou com 20 pontos e 13 assistências, enquanto o pivô anotou 24 pontos e 21 rebotes. Pelo Lakers, destaque para os 21 pontos do armador reserva Jordan Clarkson. Marcelinho Huertas jogou 12 minutos e anotou quatro pontos e duas assistências.

Quem também levou a melhor no sábado foi o Chicago Bulls. Em casa, a equipe derrotou o New Orleans Pelicans por 107 a 99, chegou à 20.ª vitória e é a nona no Leste, ainda na briga pelos playoffs. Já o Pelicans tem 16 triunfos, é o 11.º do Oeste e não deve passar à próxima fase.

Para vencer, o Bulls contou mais uma vez com grande atuação de Jimmy Butler, autor de 28 pontos, oito rebotes, seis assistências e quatro roubos. Dwyane Wade ainda contribuiu com 22 pontos. Pelo Pelicans, novamente destaque para Anthony Davis, que terminou com 36 pontos e 14 rebotes.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Los Angeles Clippers 113 x 97 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 107 x 99 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 108 x 105 San Antonio Spurs

Washington Wizards 109 x 93 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 114 x 107 Orlando Magic

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x New York Knicks

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons