Spurs empatam série com os Mavericks O San Antonio Spurs deixou bem claro que a derrota na primeira partida, em casa, diante do Dallas Mavericks foi um acidente de percurso. Nesta quarta, os Spurs venceram em casa o Dallas Mavericks por 119 a 106 e empatou por 1 a 1 a série melhor-de-sete da final da Conferência Oeste da NBA. Tim Duncan, como sempre, foi o maior marcador dos Spurs, com 32 pontos e 15 rebotes, seguido por Malik Rose, com 25, e Tony Parker, com 19. O San Antonio liderou a partida o tempo todo. No final do primeiro tempo, a equipe vencia por 69 a 44. Pelo Dallas, Michael Finley e Dirk Nowitzki foram os cestinhas, com 23 pontos cada. O alemão Nowitzki, maior estrela dos Mavericks na temporada, acabou tendo seu desempenho prejudicado na partida depois de fazer três faltas ainda no primeiro quarto. O terceiro jogo entre Dallas e San Antonio acontece nesta sexta-feira, em Dallas. Nesta quinta, em New Jersey, os Nets recebem o Detroit Pistons pela final da Conferência Leste. O New Jersey venceu as duas primeiras partidas disputadas em Michigan.