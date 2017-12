Spurs estragam a festa dos Lakers O Los Angeles Lakers, atual tricampeão da NBA, foi derrotado em casa, nesta terça-feira, na estréia da temporada 2002/2003, pelo San Antonio Spurs por 87 a 82. Malik Rose foi o cestinha dos Spurs, com 16 pontos. Já Kobe Bryant, uma das estrelas dos Lakers, foi o cestinha da partida, com 27 pontos. Apesar da derrota, a torcida dos Lakers assistiu à entrega dos anéis aos jogadores dos Lakers pela conquista do título da temporada 2001/2002, o terceiro consecutivo dos Lakers. O treinador Phil Jackson e os jogadores Shaquille O´Neal, Kobe Bryant, Robert Horry e Rick Fox foram os mais aplaudidos pelo público. Por coincidência, estes jogadores não atuaram na derrota contra os Spurs. Este foi o nono anel recebido por Phil Jackson, seis deles quando treinava o Chicago Bulls, na era Michael Jordan, e o restante no comando dos Lakers. Antes de Jackson, apenas o técnico do Boston Celtis, Red Auerbach, tinha conseguido esta façanha. Outros dois jogos abriram a temporada 2002/2003 nesta terça-feira: Sacramento Kings 94 x 67 Cleveland Cavaliers Orlando Magic 95 x 88 Philadelphia 76´ers