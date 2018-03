Spurs garantem vaga nos playoffs da NBA Não foi um jogo bonito, mas foi o suficiente para garantir uma vaga nos playoffs para o San Antonio Spurs, campeão da última temporada da liga norte-americana de basquete, a NBA. A vitória por 84 a 75 sobre o Detroit Pistons na noite desta quinta-feira garantiu aos Spurs sua sétima classificação seguida para os playoffs. O time da cidade texana tem presença cativa na fase final da NBA desde a temporada de 1994-95, e este ano não foi diferente. ?Nosso objetivo é conseguir o título outra vez?, afirmou Manu Ginobili, um dos astros do time e destaque da partida desta noite, com 17 pontos. Estes foram os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 84 x 76 New Orleans Hornets Los Angeles Clippers 94 x 103 Washington Wizards