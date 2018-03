Spurs impedem tetra dos Lakers na NBA O pivô Tim Duncan, eleito o Jogador Mais Valioso desta temporada, foi o principal responsável pela classificação do San Antonio Spurs para a final da Conferência Oeste da NBA. Os Spurs derrotaram fora de casa o Los Angeles Lakers por 110 a 82 e fechou a série melhor-de-sete por 4 a 2. Duncan marcou 37 pontos, 17 deles no terceiro quarto, e pegou 17 rebotes. O francês Tony Parker, dos Spurs, fez 27. Com o resultado, o San Antonio, que terminou a primeira fase da competição com a melhor campanha (60 vitórias e 22 derrotas), pegará na final o vencedor do confronto entre Sacramento Kings e Dallas Mavericks, que lidera a série por 3 a 2. A derrota diante dos Spurs adia o sonho do Los Angeles Lakers de conquistar quatro títulos consecutivos da NBA. Coincidência ou não, o mesmo San Antonio eliminou os Lakers nas semifinais de 1999, e conquistou seu primeiro título da Liga. As estrelas dos Lakers, Shaquille O´Neal e Kobe Bryant, foram os cestinhas, com 31 a 20 pontos, respectivamente. Apesar da derrota, a torcida de quase 19 mil pessoas aplaudiu de pé, no Staples Center, de Los Angeles, os atuais tricampeões da NBA.