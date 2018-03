Spurs passam na frente dos Lakers O San Antonio Spurs derrotou na noite desta terça-feira, em San Antonio, o Los Angeles Lakers por 96 a 94 e lidera a série melhor-de-sete das semifinais da Conferência Oeste por 3 a 2. A sexta partida acontece na quinta-feira, em Los Angeles. Robert Horry errou um arremesso de três pontos a três segundos do final da partida, desperdiçando a chance de vitória dos Lakers. Tim Duncan, eleito o jogador mais valioso da temporada, foi o cestinha dos Spurs, com 27 pontos, seguido pelo francês Tony Parker, que fez 21. Kobe Bryant e Shaquille O?Neal lideram os Lakers. Bryant anotou 36 e O?Neal fez 20. Agora, o Los Angeles não tem outra escolha e terá de vencer as duas partidas que restam para conseguir passar para a final da Conferência. O sétimo jogo, se necessário, será em San Antonio.