Spurs põem uma mão na taça da NBA A equipe do San Antonio Spurs colocou uma das mãos no título da temporada 2002/03 da liga norte-americana de basquete, a NBA, ao vencer por 93 a 83, na noite desta sexta-feira, o quinto jogo da série-melhor-de-sete que disputa com o New Jersey Nets. Agora, o time do Texas (que foi campeão da NBA na temporada 1998/99) lidera a série com três vitórias contra duas dos Nets, mas a equipe da Costa Leste continua determinada a levar a disputa para o último jogo. No jogo desta noite, que foi realizado na quadra dos Nets, o resultado final ficou em 93 a 83 para os Spurs, com o pivô Tim Duncan pegando 17 rebotes, marcando 29 pontos e sendo o cestinha da partida. O próximo jogo será realizado neste domingo, em San Antonio.