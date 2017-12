Spurs saem na frente do Lakers na semifinal Tim Duncan tem certeza que o San Antonio Spurs será bicampeão da liga de basquete norte-americana. Com 30 pontos (onze rebotes e 3 assistências), ele liderou a vitória em casa do Spurs sobre o Los Angeles Lakers, na primeira partida entre os dois times pela segunda rodada dos playoffs. Placar final: 88 a 78. O segundo jogo entre os dois times no melhor-de-sete está marcado para quarta-feira. Pela primeira rodada dos playoffs, o New Orleans Honets derrotou em casa o Miami Heat, por 89 a 83, também na noite deste domingo. Com a vitória, o Hornets empatou com o Heat no melhor-de-sete (3-3). O jogo que vai decidir qual dos dois times avança para a semifinal será nesta terça-feira, em Miami. Quem vencer pega o Indiana Peacers, quinta.