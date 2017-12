Spurs saem na frente em duelo contra os Mavericks O San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, derrotou neste domingo, em casa, o Dallas Mavericks por 87 a 85, no primeiro duelo da semifinal da Conferência Oeste. O grande nome do jogo foi o ala-pivô Tim Duncan, estrela dos Spurs, com 31 pontos, 14 rebotes e quatro assistências. Mas a equipe ainda contou com boas atuações do ala argentino Manu Ginóbili (15 pontos e quatro roubadas de bola) e do armador francês Tony Parker (19 pontos, quatro rebotes e quatro assistências). Pelo lado do Dallas, o cestinha foi o veterano ala Jerry Stackhouse, com 24 pontos. Stackhouse, entretanto, falhou no último arremesso, que poderia ter levado o jogo à prorrogação. O ala-pivô alemão Dirk Nowitzki fez 20 pontos e pegou 14 rebotes, mesmo com a forte marcação que sofreu do ala Bruce Bowen, considerado um dos melhores jogadores defensivos da NBA. Aliás, foi o próprio Bowen o autor da última cesta da partida, de três pontos, a 2 minutos e 15 segundos do final. As defesas dos dois times prevaleceram a partir daí, e erros de passe e de arremesso fizeram com que o placar não se alterasse mais. Este foi o primeiro jogo da série melhor-de-sete entre as duas equipes com a melhor campanha na Conferência.