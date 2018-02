Spurs, sem Duncan, perde para o Warriors na NBA

O ala Stephen Jackson anotou 20 pontos e ajudou o Golden State Warriors a vencer por 96 a 84 o San Antonio Spurs, que vinha de cinco vitórias consecutivas, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jackson foi o cestinha do Warriors (12 vitórias e 9 derrotas). O time aproveitou a ausência do ala Tim Duncan, que sofreu uma lesão. Duncan está afastado há três jogos, devido a uma torção no tornozelo direito. O Spurs está longe de ser a mesma equipe sem ele. Foram 21 bolas perdidas, a pior marca na temporada. O ala-pivô Matt Bonner somou 25 pontos e 17 rebotes.