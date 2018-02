Spurs sofre primeira derrota em casa na temporada da NBA

O veterano ala Grant Hill mostrou seu valor pelo Phoenix Suns na vitória fora de casa sobre o San Antonio Spurs, por 100 a 95, nesta segunda-feira, em partida válida pela temporada regular da NBA. Hill somou 22 pontos, sete rebotes e três assistências, e liderou o ataque do Suns. O ala-armador brasileiro Leandrinho foi o segundo melhor do time, com 18 pontos. Ele jogou 31 minutos e acertou 6 de 19 arremessos de quadra (3 de 7 de três pontos) e converteu 3 de 3 lances livres. Além disso, pegou dois rebotes, roubou duas bolas e deu uma assistência. Tim Duncan, com 36 pontos e 17 rebotes, confirmou que está completamente recuperado da torção do tornozelo direito. Mas não pôde evitar a primeira derrota do Spurs (18 vitórias e 6 derrotas) em casa nesta temporada.