San Antonio Spurs bate Cavaliers e vence o 32º jogo seguido em casa

O San Antonio Spurs continua imbatível em casa na NBA. Pela rodada de quinta-feira, o time do Texas superou um início ruim de partida para derrotar o Cleveland Cavaliers por 99 a 95, com grande atuação de Tony Parker, o cestinha do confronto com 24 pontos.

Assim, após reagir depois de ser batido no primeiro quarto por 32 a 20, o San Antonio Spurs se manteve invicto nesta temporada em casa, com uma sequência de 23 vitórias, e se vingou do último time que o superou como mandante em um duelo pela temporada regular.

Com 32 triunfos seguidos desde 2015, o time não perde em seu ginásio pela temporada regular desde 12 de março, quando Kyrie Irving marcou 57 pontos na vitória por 128 a 125 dos Cavaliers, em duelo definido apenas na prorrogação.

Na noite de quinta-feira, Kawhi Leonard somou 20 pontos e dez rebotes pelos Spurs, que acumulam dez triunfos seguidos no campeonato e ocupam a vice-liderança da Conferência Oeste. LeBron James anotou 20 pontos pelo Cleveland Cavaliers, que havia vencido as oito partidas anteriores e ainda lidera o Leste.

BUTLER FAZ 53 PONTOS PELOS BULLS

O Chicago Bulls contou com a maior produção ofensiva de Jimmy Butler na sua carreira - 53 pontos - para bater o Philadelphia 76ers por 115 a 111, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação, na noite de quinta. O último jogador do time de Chicago que havia anotado 50 pontos em um duelo era Jamal Crawford, em 2004.

Butler também contribuiu com dez rebotes e assistências. Acertou 15 de 30 arremessos de quadra e 21 de 25 tiros livres, ajudando os Bulls a encerrarem uma série de três derrotas consecutivas - o time está em terceiro lugar na Conferência Leste. E''Twaun Moore acrescentou 14 pontos, sendo sete na prorrogação.

Robert Covington somou 25 pontos, um a mais do que Ish Smith para os 76ers, que agora somam quatro vitórias e 37 derrotas, a pior campanha da NBA.

WARRIORS SUPERAM LAKERS EM CASA

Naquele que muito provavelmente foi o último jogo de Kobe Bryant em Oakland, o Golden State Warriors venceu fácil o Los Angeles Lakers por 116 a 98, com 26 pontos de Stephen Curry, que acertou oito arremessos de três e ainda deu uma rara enterrada.

Bryant, que já anunciou a decisão de se aposentar ao fim da temporada, somou oito pontos, seis rebotes e três assistências nos 28 minutos que jogou pelos Lakers, a pior equipe da Conferência Oeste, que não conseguiram oferecer muita resistência ao melhor time do campeonato.

OUTROS JOGOS

O Sacramento Kings superou o Utah Jazz por 103 a 101, em casa, com 24 pontos de Rudy Gay, incluindo uma cesta a 0s9 do final. DeMarcus Cousins registrou o seu 21º "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) nesta temporada, com 36 pontos e 17 rebotes.

O Sacramento Kings é o nono colocado na Conferencia Oeste, logo atrás do Jazz, na luta direta, portanto, por uma vaga nos playoffs da NBA. Gordon Hayward fez 21 pontos pelo Jazz, enquanto o brasileiro Raulzinho igualou a sua melhor marca na temporada ao anotar 13 pontos. Ele ainda deu quatro assistências e conquistou dois rebotes.

Em Londres, na Arena O2, o Toronto Raptors superou o Orlando Magic por 106 a 103, em duelo definido apenas na prorrogação. Kyle Lowry marcou 24 pontos e DeMar DeRozan somou 13 pontos e 11 rebotes pelo time canadense, o vice-líder da Conferência Leste, que venceu o quarto jogo seguido e se vingou da derrota em 6 de novembro, na Flórida, quando ainda estava invicto no campeonato, com cinco triunfos. Victor Oladipo foi o cestinha da partida com 27 pontos, mas não evitou a sexta derrota nos últimos sete jogos do Magic, o oitavo colocado do Leste.

Em casa, o Memphis Grizzlies superou o Detroit Pistons por 103 a 101, com 25 pontos de Mario Chalmers, incluindo uma cesta a 0s8 do fim, em que ele sofreu falta e errou o tiro livre na sequência.

