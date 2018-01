Spurs trocam Leandrinho com os Suns O armador Leandrinho, de 20 anos, foi escolhido pelo San Antonio Spurs no draft da NBA, na noite desta quinta-feira, no Madison Square Garden, em Nova York, mas acabou sendo repassado para o Phoenix Suns. Em troca, os Spurs terão direito de escolha no primeiro round do draft no ano que vem. O brasileiro, de 1,92m e 80 Kg, defendeu o Bauru/Tilibra na última temporada, mas iniciou sua carreira no Palmeiras. Leandrinho foi o 28º escolhido no draft. O atleta se tornou o segundo jogador mais jovem a integrar a seleção brasileira e o obteve uma média de 28,2 pontos na última Liga Nacional Masculina de Basquete. O fenômeno juvenil James LeBron, de 18 anos, foi o primeiro jogador a ser escolhido no draft, pelo Cleveland Cavaliers. Le Bron não passou por nenhuma Universidade, mas passou a ser considerado um novo Michael Jordan depois de assinar contrato de US$ 90 milhões com a Nike, por sete anos, pela venda de seus direitos de imagem. O sérvio Darko Milicic foi o segundo atleta escolhido no draft, o primeiro estrangeiro, pela equipe do Detroit Pistons. Confira a lista dos 29 escolhidos na primeira rodada do Draft 2003 da NBA: 1) Cleveland - LeBron James 2) Detroit - Darko Milicic 3) Denver - Carmelo Anthony 4) Toronto - Chris Bosh 5) Miami - Dwayne Wade 6) Clippers - Chris Kanan 7) Chicago - Kirk Hinrich 8) Milwaukee - T.J. Ford 9) New York - Michael Sweetney 10) Washington - Jarvis Hayes 11) Golden State - Mickael Pietrus 12) Seattle - Nick Collison 13) Memphis - Markus Banks 14) Seattle - Luke Ridnour 15) Orlando - Reece Gaines 16) Boston - Troy Bell 17) Phoenix - Zarko Cabarkapa 18) New Orleans - David West 19) Utah - Aleksandar Pavlovic 20) Boston - Dahntay Jones 21) Atlanta - Boris Diaw 22) New Jersey - Zoran Planicic 23) Portland - Travis Outlaw 24) Lakers - Brian Cook 25) Detroit - - Carlos Delfino 26) Minnesota - Ndoubi Ebi 27) Memphis - Kendrick Perkins 28) San Antonio - Leandrinho 29) Dallas - Josh Howard