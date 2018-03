Spurs vence a primeira contra Hornets em playoff da NBA

O San Antonio Spurs venceu o New Orleans Hornets por 110 a 99, na noite de quinta-feira, e diminuiu para 2 a 1 a vantagem do rival na série melhor-de-sete válida pelas semifinais da Conferencia Oeste da NBA. Jogando em casa, o atual campeão voltou a contar com boas atuações de Tony Parker, Tim Duncan e Manu Ginóbili. O trio, fundamental na conquista da temporada 2006/07, ainda não havia jogado bem na série contra os Hornets. Mas, na primeira partida em casa, Parker e Ginóbili anotaram 31 pontos cada, e Tim Duncan destacou-se no garrafão com 16 pontos, 13 rebotes e quatro tocos. Pelo Hornets, o armador Chris Paul novamente teve destaque, com 35 pontos e nove assistências. O ala David West também foi bem, ao marcar 23 pontos e pegar 12 rebotes. Mas a boa participação de ambos não foi suficiente para superar a noite inspirada dos rivais. A quarta partida da série será no domingo, novamente em San Antonio. Depois, a disputa vai para mais uma partida em Nova Orleans. O sexto jogo, se necessário, será realizado no Texas. No caso de empate em 3 a 3, a decisão acontecerá na casa do Hornets. CONFERÊNCIA OESTE: Los Angeles Lakers 2 x 0 Utah Jazz New Orleans Hornets 2 x 1 San Antonio Spurs