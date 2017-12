Spurs vence Cavaliers por 75 a 72 e está a um jogo do título

O San Antonio Spurs está a um jogo de conquistar o terceiro título em cinco anos da NBA. Uma firme defesa voltou a ser o segredo do time para vencer, na terça-feira (hora local) por 75 a 72 o Cleveland Cavaliers no terceiro jogo das finais, abrindo uma vantagem de 3 a 0 na série melhor de sete. O quarto jogo será na quinta-feira, mais uma vez no Quicken Loans Arena, em Cleveland. Nenhuma equipe na história da NBA conseguiu superar uma desvantagem de 3 a 0. O time de San Antonio pode, pela oitava vez na história da NBA, fechar uma final com o placar de 4 a 0, como já fizeram antes Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls. Se os dois primeiros jogos, disputados em San Antonio, tinham sido um autêntico pesadelo do ponto de vista do espetáculo, o terceiro foi um dos piores da história da NBA. Só a defesa do Spurs funcionou, limitando o Cavaliers a 36,7% de acerto nos arremessos de quadra. O ala LeBron James, astro do Cavaliers, conseguiu 25 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Mas a sua equipe não conseguiu superar a marcação do Spurs. O jogo foi decidido nos últimos cinco segundos do tempo regulamentar, quando o ala-armador argentino Emanuel Ginóbili converteu dois lances livres e deixou o placar em 75-72. O armador Tony Parker, com 17 pontos, foi mais uma vez o líder no ataque do Spurs. O ala Tim Duncan ajudou com 14 pontos, nove rebotes, três assistências, duas roubadas de bola e dois tocos. "Não foi uma grande apresentação, mas conseguimos o objetivo e agora estamos mais perto do título. Eles pressionaram de novo na reta final, mas nossa defesa respondeu bem e Manu marcou os pontos decisivos", disse Duncan. O ala Drew Gooden foi o outro destaque do Cavaliers, com 13 pontos e 12 rebotes. Mas foi eliminado com seis faltas pessoais. O ala reserva Anderson Varejão jogou 14 minutos e marcou quatro pontos, acertando 2 de 4 arremessos de quadra. O brasileiro pegou um rebote, roubou uma bola e deu cinco assistências.