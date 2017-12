Spurs vence Cavs e aumenta vantagem nas finais da NBA

O San Antonio Spurs não encontrou muitas dificuldades para vencer em casa o Cleveland Cavaliers por 103 a 92, abrindo uma vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-sete partidas das finais da NBA. Os destaques do Spurs foram mais uma vez o armador francês Tony Parker, o ala-armador argentino Manu Ginobili e o ala Tim Ducan, que juntos marcaram 78 pontos na partida. Assim como ocorreu no primeiro jogo, Parker liderou o ataque do San Antonio, com 30 pontos, enquanto Ginobili marcou 25 e Duncan contribuiu com outros 23, além de pegar nove rebotes e dar oito assistências. Além disso, o sistema defensivo do Spurs mostrou sua força, com 46 rebotes, contra 42 do Cavaliers. O destaque do Cleveland ficou com o ala LeBron James, com 25 pontos, sete rebotes e seis assistências. Já o ala Drew Gooden marcou 13 e pegou seis rebotes, enquanto o armador sérvio Sasha Pavlovic contribuiu com outros 10 para o ataque do Cavaliers. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão ficou 28 minutos em quadra e foi o principal nome da defesa do Cleveland, com 10 rebotes. Além disso, Varejão marcou oito pontos ao converter 2 de 2 arremessos de quadra e 4 de 7 lances livres. Após as duas primeiras partidas disputadas no AT&T Center, de San Antonio, a série da grande final da NBA se transfere para o Quicken Loans Arena, em Cleveland. O Cavaliers espera agora aproveitar os jogos em casa para reverter a desvantagem contra o Spurs. A terceira partida acontece nesta terça-feira.