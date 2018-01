Spurs vence e abre vantagem sobre o Dallas na NBA O ala-armador reserva Brent Barry bateu seu recorde na atual temporada da NBA, ao anotar 23 pontos na vitória, sexta-feira à noite, do San Antonio Spurs por 98 a 79 sobre o Portland Trail. Com o resultado o Spurs, que soma 54 vitórias e apenas 15 derrotas na temporada, abriu um jogo de vantagem sobre o Dallas Mavericks (53 e 16) na liderança da Divisão Sudoeste. Já o Portland, que tem agora 20 vitórias e 49 derrotas, segue na lanterna da Divisão Noroeste. Outros resultados Indiana Pacers 72 Detroit Pistons 75; Toronto Raptors 97 Minnesota Timberwolves 77; Filadélfia Sixers 86 Orlando Magic 102; Cleveland Cavaliers 94 Boston Celtics 82; Miami Heat 114 Charlotte Bobcats 93; New York Knicks 75 Memphis Grizzlies 91; Chicago Bulls 96 New Orleans Hornets 82; Denver Nuggets 117 Seattle Supersonics 104; Los Angeles Lakers 101 Milwaukee Bucks 96.