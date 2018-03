Spurs vence e diminui vantagem do Lakers em decisão

O San Antonio Spurs venceu o Los Angeles Lakers por 103 a 84, na noite de domingo, e diminuiu para 2 a 1 a vantagem do time da Califórnia na série melhor-de-sete que decide a Conferência Oeste da NBA. Jogando em casa pela primeira vez no confronto, o time do Texas assumiu o controle da partida no segundo quarto, e soube manter o domínio graças à ótima atuação do trio formado por Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili. O argentino Ginóbili foi o cestinha do Spurs com 30 pontos - mesmo desempenho de Kober Bryant, maior pontuador do Lakers. Tim Duncan contribuiu com 22 pontos, 21 rebotes e cinco assistências e Parker adicionou 20 pontos e outras cinco assistências aos números da equipe. O quarto jogo da final do Oeste será na terça-feira, novamente no Texas. Depois, a série volta para Los Angeles, onde será realizada a quinta partida. Caso haja necessidade, o sexto jogo será mais uma vez no Texas e o sétimo e decisivo confronto acontecerá na casa do Lakers.