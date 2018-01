Spurs vence e é campeão no Oeste O San Antonio Spurs derrotou fora de casa o Utah Jazz por 91 a 83 e garantiu o primeiro lugar da Divisão Meio-Oeste, pela terceira temporada consecutiva, e da Conferência Oeste da NBA. A equipe soma 60 vitórias e 21 derrotas. O San Antonio pega o Phoenix Suns na próxima fase da NBA. O Dallas Mavericks, que venceu o Seattle SuperSonics por 109 a 106, pode empatar com os Spurs na próxima quarta-feira, em San Antonio, último dia da fase classificatória da Liga. Os Mavericks têm 59 vitórias e 22 derrotas. Mesmo assim, os Suns ficarão na liderança por causa do critério de desempate, o de vitórias contra equipes da mesma Conferência. Outros resultados desta segunda-feira: New York 93 x 79 Washington Atlanta 100 x 84 Orlando Detroit 89 x 88 Cleveland New Orleans 87 x 74 New Jersey L.A. Clippers 122 x 113 Golden State