Spurs vence e está a um jogo do título O ala reserva Robert Horry, com 21 pontos, incluindo uma cesta de três pontos quando faltavam 5,8 segundos para o final da prorrogação, foi o herói da vitória, na noite de ontem do San Antonio Spurs, por 96 a 95, sobre o Detroit Pistons, na quinta partida das finais da NBA. A vitória deixou o Spurs com a vantagem de 3 a 2 na série melhor de sete partidas. A próxima partida será disputada terça-feira, em San Antonio.