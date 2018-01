Spurs vence e segue na liderança da Conferência Oeste O ala-pivô Tim Duncan conseguiu um "double-double" ao fazer 23 pontos e 12 rebotes e levou o San Antonio Spurs à vitória por 83 a 81 sobre o Memphis Grizzlies, na noite de domingo, pela NBA. Com o resultado, os Spurs (59-18) seguem liderando a Conferência Oeste. Tony Parker colaborou com 19 pontos, enquanto o reserva Michael Finley fez 11 para os Spurs, que interromperam uma seqüência de duas derrotas seguidas. Os Grizzlies (44-33), sexto colocado da Conferência Oeste, também tiveram interrompida uma seqüência de três vitórias consecutivas. O ala-pivô espanhol Paul Gasol, dos Grizzlies, que errou um arremesso que teria empatado a partida quando faltavam 5,9 segundos para o final, anotou 14 pontos e capturou cinco rebotes. Outros resultados Detroit 98, Indiana 73; New Jersey 95, Milwaukee 83; Charlotte 94, Toronto 88; Minnesota 84, Atlanta 83; New York 101, Boston 86; Orlando 93, Miami 84; Seattle 116, Phoenix 114; Sacramento 86, Houston 77; L.A. Lakers 100, L.A. Clippers 83.