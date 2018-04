Spurs vencem a primeira na série final da Conferência Oeste

SAN ANTONIO - Em casa, o San Antonio Spurs abriu a série final da Conferência Oeste vencendo o Memphis Grizzlies, neste domingo, por 105 a 83. O cestinha da partida no AT&T Center foi o armador Tony Parker, que marcou 20 pontos e liderou o triunfo dos anfitriões. Quem também teve boa atuação foi o ala-armador Danny Green, com 16 pontos e três assistências. Apagado, o brasileiro Tiago Splitter esteve em quadra pouco mais de 16 minutos e registrou apenas um ponto e duas assistências.

Sem ameaçar os Spurs no jogo deste domingo, os Grizzlies tiveram em Marc Gasol uma de suas principais armas ofensivas. O espanhol marcou 15 pontos e ainda pegou sete rebotes. Por outro lado, seu companheiro de garrafão, Zach Randolph, amassou o aro com apenas um acerto em oito tentativas - ele terminou com dois pontos e sete rebotes. O próximo jogo da série decisiva entre San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies está marcado para terça-feira, às 21h (horário de Brasília).

Pela Conferência Leste, o atual campeão Miami Heat tentará manter a hegemonia diante do Indiana Pacers. Os times se preparam. O primeiro encontro entre as duas equipes será na quarta-feira, às 21h30.

TRAJETÓRIA ATÉ A FINAL

Na temporada regular, o San Antonio Spurs terminou com a 2ª colocação da Conferência Oeste, com 58 vitórias, duas a menos que o Oklahoma City Thunder. O chaveamento dos playoffs colocou a franquia do Texas no caminho do Los Angeles Lakers, e os Spurs avançaram em grande estilo, "varrendo" o rival. Nas semifinais, Tony Parker e Cia. fizeram uma série mais equilibrada contra o Golden State Warriors, mas garantiram vaga na decisão do Oeste ao ganhar por 4 a 2.

Quinto colocado na fase regular da competição, o Memphis Grizzlies venceu 56 partidas antes de chegar aos playoffs. No mata-mata, derrubou o Los Angeles Clippers por 4 a 2 e deixou para trás o favorito Oklahoma City Thunder (4 a 1).