Spurs vencem Dallas fora de casa na NBA O San Antonio Spurs venceu fora de casa, neste domingo, o Dallas Mavericks por 102 a 95 e conquistou sua terceira vitória na série melhor-de-sete pela final da Conferência Oeste da NBA. O Dallas venceu uma. Além disso, os Spurs devolveram a derrota em casa sofrida na primeira partida das finais. A quinta partida acontece nesta terça-feira, em San Antonio. Quem vencer a série pegará o New Jersey Nets na grande final da temporada 2002/2003. Tony Parker foi o cestinha dos Spurs, com 25 pontos. Tim Duncan e Emmanuel Ginobili também foram destaques. Ambos fizeram 21 pontos cada e Duncan pegou ainda 19 rebotes. Para os Mavericks, Michael Finley e Steve Nash lideraram com 25 pontos. O alemão Dirk Nowitzki, principal jogador dos Mavericks, não jogou depois de sofre uma lesão no joelho, na partida de sexta. A comissão técnica do Dallas informou que a contusão não foi tão grave quanto imaginava, mas não confirmou a presença de Nowitzki no próximo jogo.