Spurs vencem e estão na final da NBA O San Antonio Spurs derrotou fora de casa, na noite desta quinta-feira, o Dallas Mavericks por 90 a 78 e conquistou a vaga para a grande final da NBA. Os Spurs fecharam a série melhor-de-sete da Conferência Oeste por 4 a 2 e agora enfrentarão o New Jersey Nets, a partir de quinta-feira, em mais uma série de sete jogos que definirá o campeão da temporada 2002/2003. Stephen Jackson foi o cestinha dos Spurs, com 24 pontos. Outro destaque foi o reserva Steve Kerr que lançou quatro cestas de três pontos, acertando todas elas nos 13 minutos finais da partida. A vitória do San Antonio não foi fácil. A equipe começou o quarto final em desvantagem de 13 pontos. O astro Tim Duncan marcou 18 pontos e pegou 11 rebotes. A derrota dos Mavericks deixou evidente a falta do alemão Dirk Nowitzki nas últimas três partidas. Nick Van Exel e Walt Williams comandaram o Dallas, com 19 e 17 pontos, respectivamente. San Antonio e Dallas terminaram a fase classificatória com a mesma campanha, 60 vitórias e 22 derrotas. Entre Nets e Spurs, na primeira fase, a briga ficou empatada por 1 a 1, cada equipe venceu na sua casa. Os Spurs voltam a disputar uma final pela primeira vez desde 1999, quando ganharam do New York Knicks e conquistaram o primeiro e único título da equipe na NBA.