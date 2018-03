Spurs vencem e igualm série com os Hornets

O San Antonio Spurs venceu pelo placar de 100 a 80 o New Orleans Hornets pelas semifinais da Conferência Leste, em partida disputada no AT&T Center, em San Antonio. O destaque do time da casa foi o ala/pivô Tim Duncan, que marcou 22 pontos, pegou 15 rebotes, deu três assistências e quatro tocos. A vitória permitiu aos Spurs empatar em 2 a 2 a série melhor de sete jogos desta fase. A próxima partida acontece na próxima terça-feira no New Orleans Arena, em Nova Orleans. O time de San Antonio, desde o começo da "era Duncan" nunca conseguiu vencer uma série após começar com duas derrotas. O ala-armador argentino Manu Ginóbili ajudou bastante sua equipe na vitória, convertendo 15 pontos, dando oito assistências e pegando quatro rebotes. Chris Paul liderou o ataque do Hornets ao conseguir 23 pontos, mas deu apenas cinco assistências e pegou seis rebotes.