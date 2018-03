Spurs vencem e vão às semifinais O San Antonio Spurs venceram a primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste na noite de ontem. Os Spurs venceram o Minnesota por 97 a 84. Com isso, a equipe fechou a série melhor-de-cinco em 3 a 1, e agora aguarda o vencedor de Dallas Mavericks e Utah Jazz. Tim Duncan e David Robinson foram os destaques da partida, com 24 e 21 pontos, respectivamente. Anthony Peeler e Terrel Brandon, do Minnesota, acertaram cestas consecutivas de três pontos, quando faltavam menos de 6 minutos para terminar o jogo e a equipe se recuperava de uma desvantagem de 10 pontos. Quando o placar estava em 75 a 73 para os Spurs, Robinson fez duas cestas, ampliando a vantagem e vencendo a partida.