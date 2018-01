Spurs vencem Heat, mas perdem Ginóbili A vitória do San Antonio Spurs por 101 a 93 contra o Miami Heat, na noite desta sexta-feira, em Miami, teve um gosto amargo, pois o atual campeão da NBA perdeu o ala-armador argentino Manu Ginóbili, que, machucado no tornozelo direito, saiu da quadra amparado por seus companheiros. Ginóbili sofreu a torção no terceiro período. "Ele ficará fora por um bom tempo, mas ainda bem que não teve fraturas", disse o treinador Gregg Popovich. Os outros resultados da rodada foram: Philadelphia Sixers 89 x 86 Memphis Grizzlies (prorrogação) Washington Wizards 110 x 99 New Orleans Hornets Atlanta Hawks 102 x 118 Milwaukee Bucks Boston Celtics 99 x 96 New Jersey Nets Charlotte Bobcats 93 x 104 Orlando Magic Minnesota Timberwolves 90 x 85 Indiana Pacers Chicago Bulls 108 x 109 Houston Rockets (2 prorrogações) Denver Nuggets 113 x 83 Utah Jazz Phoenix Suns 106 x 93 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 81 x 101 Dallas Mavericks Golden State Warriors 99 x 79 Cleveland Cavaliers Seattle SuperSonics 113 x 121 Toronto Raptors