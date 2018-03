Spurs vencem Hornets e empata série em playoff da NBA

O San Antonio Spurs fez valer mais uma vez o fato de jogar em casa, e venceu o New Orleans Hornets por 99 a 80, na noite de quinta-feira. Com o resultado, a equipe do Texas volta a empatar a série melhor-de-sete em 3 a 3, e força uma sétima e decisiva partida, na próxima segunda-feira, em New Orleans. A terceira vitória da equipe comandada por Greg Popovich foi construída graças à grande atuação de dois jogadores fundamentais - o argentino Manu Ginóbili, cestinha da partida com 25 pontos e que acertou seis e nove arremessos de três, e o ala-pivô Tim Duncan, que dominou as ações no garrafão com 20 pontos e 15 rebotes. Outro jogador fundamental na equipe texana foi o ala reserva Ime Udoka, que acertou todos cinco os arremessos que tentou, incluindo três da linha de três pontos, e encerrou a partida com 13 pontos em 21 minutos. Ele foi fundamental no terceiro quarto, período em que o Spurs venceu por 20 a 12 e matou a reação ensaiada pelo adversário no fim do primeiro tempo. Pelos Hornets, o armador Chris Paul novamente foi o principal jogador, com 21 pontos e oito assistências. Mas o bom desempenho não foi acompanhado pelos colegas. David West, principal arma do ataque, deixou a partida com dores nas costas após uma trombada com Robert Horry, e marcou apenas dez pontos - menos da metade de sua média na série.