Spurs vencem Lakers por 95 a 89 O San Antonio Spurs derrotou o Los Angeles Lakers, na casa do adversário, em partida da noite deste domingo pela liga de basquete norte-americana (NBA). Foi a sexta vitória seguida do Spurs. Placar final: 95 a 89. O cestinha do jogo foi Tony Parker, que contribuiu com 29 pontos (nove assistências e dois rebotes) para a vitória do time de San Antonio. Veja os resultados das demais partidas da noite: Milwaukee Bucks 90 x 83 Toronto Raptors Sacramento Kings 99 x 94 Houston Rockets Detroit Pistons 79 x 61 Indiana Pacers Washington Wizards 112 x 102 Boston Celtics Minnesota Timberwolvez 90 x 82 Memphis Grizzlies New Jersey Nets 106 x 89 Atlanta Hawks Seattle SuperSonics 96 x 88 New Orleans Hornets Utah Jazz 97 x L.A. Clippers 92