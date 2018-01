Spurs vencem Minnesota outra vez O San Antonio Spurs teve menos dificuldade que o esperado e, pela segunda vez em dois jogos, venceu o Minnesota na série melhor-de-cinco que as equipes disputam pela segunda fase da NBA. Em partida realizada na noite desta segunda-feira os Spurs conseguiram o folgado placar de 86 a 69. No primeiro confronto o placar havia sido mais apertado: 87 a 82. San Antonio e Minnesota voltam a se enfrentar dia 28, em Minnesota, e uma nova vitória do San Antonio põe fim ao confronto.