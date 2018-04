Spurs vencem na prorrogação e fazem 2 a 0 na final do Oeste

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs abriu 2 a 0 na final da Conferência Oeste da NBA. Na noite de terça-feira, a equipe do Texas fez valer o mando de quadra e freou a reação do Memphis Grizzlies ao derrotá-lo por 93 a 89. As duas equipes voltam a se enfrentar na série melhor de sete jogos no próximo sábado, em Memphis, no Tennessee.

O início da partida de terça indicava que os Spurs conseguiriam uma vitória mais tranquila. A equipe foi ao intervalo com uma confortável vantagem de 15 pontos (46 a 31), se aproveitando também dos quase cinco minutos que os Grizzlies ficaram sem pontuar durante o segundo período.

Os Spurs começaram o quarto período vencendo por 76 a 64, mas viram o adversário reagir. Os Grizzlies fizeram os sete últimos pontos do tempo regulamentar, empataram o duelo em 85 a 85 e provocaram a disputa da prorrogação. No tempo extra, Tim Duncan fez a diferença. Ele marcou os seis primeiros pontos da equipe de San Antonio e foi decisivo para a definição do triunfo em 93 a 89.

Duncan, aliás, terminou a partida com 17 pontos e nove rebotes, enquanto Tony Parker somou 18 assistências e 15 pontos. O brasileiro Tiago Splitter também teve boa atuação pelos Spurs, com 14 pontos, quatro rebotes e duas assistências em 33 minutos.

Mike Conley e Jerryd Bayless, ambos dos Grizzlies, foram os cestinhas da partida com 18 pontos. Zach Randolph terminou o duelo com 18 rebotes e 15 pontos, enquanto Marc Gasol somou 14 rebotes e 12 pontos para a equipe de Memphis.

A final da Conferência Leste da NBA começa nesta quarta-feira. Atual campeão da NBA, o Miami Heat vai receber o Indiana Pacers na Flórida.