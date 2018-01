Spurs vencem Nets em Nova Jersey O San Antonio Spurs derrotou neste domingo, fora de casa, o New Jersey Nets por 84 a 79 e agora lidera a série melhor-de-sete da final da NBA em 2 a 1. A quarta partida acontece nesta quarta-feira, em Nova Jersey. O francês Tony Parker foi o cestinha dos Spurs, com 26 pontos. Outro destaque da equipe foi o argentino Emanuel Ginóbili, que marcou uma cesta de três pontos decisiva faltando 45s para o fim da partida. O pivô Tim Duncan fez com 21 pontos e pegou 16 rebotes. Pelos Nets, Kenyon Marti foi o cestinha, com 23 pontos. O astro Jason Kidd fez uma partida irregular e marcou apenas 12 pontos. A derrotou parou uma seqüência de sete vitórias consecutivas dos Nets nos playoffs.