Spurs vencem o líder Mavericks na NBA Mais uma vez a partida entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs foi de tirar o fôlego. Os líderes da Divisão do Meio-Oeste só decidiram a partida desta quinta-feira, em Dallas, na prorrogação. Os Spurs venceram por 112 e 110. O francês Tony Parker marcou a cesta decisiva. Tim Duncan liderou o ataque dos Spurs, com 25 pontos. O resultado deixa o San Antonio mais próximo do líder Dallas. A equipe soma 48 vitórias e 19 derrotas. Já o Dallas, que mantém a melhor campanha da NBA, tem 51 vitórias e 17 derrotas. O alemão Dirk Nowitzki foi o principal jogador dos Mavericks, marcando 34 pontos e pegando 12 rebotes. Destaque também para Nick Van Exel, que fez 35 pontos. A derrota pára uma seqüência de quatro vitórias dos Mavericks. Outros dois jogos fecharam a noite da NBA. O Sacramento derrotou em casa o Los Angeles Lakers por 107 a 99 e o Detroit Pistons passou fácil pelo Philadelphia Sixers, vencendo por 113 a 85.