Spurs vencem o líder Sacramento O San Antonio Spurs venceu em casa o poderoso Sacramento Kings por 115 a 92. Os cestinhas dos Spurs foram Charles Smith, com 32 pontos e Malik Rose, com 23. O resultado aproxima ainda mais o San Antonio aos líderes da Divisão Meio-Oeste, Dallas e o Minnesota, que perdeu nesta quinta-feira para o Houston por 89 x 83. Os Spurs somam 35 vitórias e 18 derrotas. Já o Sacramento continua liderando a Divisão do Pacífico com 40 vitórias e 14 derrotas. É a melhor campanha entre todas as equipes da NBA. Outros resultados: Los Angeles Lakers 104 x 97 Cleveland New Jersey 93 x 82 Washington Orlando 119 x 102 Los Angeles Clippers Phoenix 78 x 72 Memphis Dallas 98 x 92 Boston Portland 94 x 79 Atlanta