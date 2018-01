Spurs vencem oitavo jogo fora de casa Tim Duncan comandou a vitória do San Antonio Spurs na noite deste domingo sobre o Sacramento Kings por 104 a 101, pela NBA. Com o resultado, os Spurs bateram o recorde de vitórias seguidas fora de casa. Ao todo, foram oito vitórias. Além disso, os Spurs continuam na segunda colocação da Divisão Meio-Oeste, com 36 vitórias em 52 partidas. O Sacramento teve Vlade Divac seu maior marcador, com 22 pontos. Mesmo com a derrota, os Kings continuam na liderança isolado da Divisão do Pacífico, com 36 vitórias e 18 derrotas. Outros resultados deste domingo: Philadelphia 90 x 83 New Jersey Toronto 99 x 97 Orlando Memphis 101 x 95 Milwaukee Minnesota 109 x 102 Golden State Atlanta 99 x 86 Indiana New Orleans 100 x 92 Denver Detroit 90 x 75 Cleveland Phoenix 102 x 92 Boston New York 117 x 110 L.A. Lakers