Spurs vencem os Nets na NBA O San Antonio Spurs venceu com folga o New Jersey Nets por 92 a 78, na noite desta quinta, pela NBA. Tim Duncan e Tony Parker marcaram 21 pontos cada e lideraram os Spurs. O resultado deixa o San Antonio mais próximo do líder Dallas Mavericks, na Divisão do Meio-Oeste, com 42 vitórias e 18 derrotas. Os Mavericks têm a melhor campanha da temporada. Os Nets somaram a quinta derrota nos últimos seis jogos. Mesmo assim, a equipe continua isolada em primeiro lugar na Divisão do Atlântico, com 38 vitórias em 62 jogos. Em seguida vem o Philadelphia Sixers, que venceu fora de casa o Portland TrailBlazers por 88 a 60, com 35 vitórias em 60 partidas. No outro jogo da noite, o Chicago Bulls derrotou o Golden State Warriors por 119 a 105.