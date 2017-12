Spurs vencem os Warriors por 109 a 88 O San Antonio Spurs derrotou em casa o Golden State Warriors por 109 a 88 e se aproximou dos líderes Dallas e Minnesota, que perderam seus jogos nesta terça-feira. O jogador David Robinson marcou 13 pontos para os Spurs e superou a marca de 20 mil pontos na carreira. Robinson, o 27.º jogador na história da NBA a alcançar esta marca, tem agora 20.001 pontos. Com a derrota do líder Dallas e do Minnesota, segundo colocado, os Spurs estão a duas vitórias do líder e a uma do Minnesota na Divisão do Meio-Oeste, somando 39 vitórias e 21 derrotas. Outros resultados: Washington 115 x 90 Chicago Miami 93 x 91 Detroit Indiana 111 x 98 Orlando Houston 112 x 109 Toronto New York 102 x 89 Milwaukee Cleveland 103 x 96 Atlanta Phoenix 81 x 77 Dallas Seattle 97 x 83 Minnesota L.A. Lakers 101 x 92 New Jersey